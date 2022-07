Treffpunkt Foyer unserer Zeitung Eric Gauthier, wie geht es weiter?

Wer? Eric Gauthier, 1977 in Montreal geboren, beginnt mit neun Jahren seine Ballettausbildung. Vom zehnten Lebensjahr an in der National Ballet School in Toronto, kommt er 1996 mit dem Antritt von Reid Anderson als Intendant des Stuttgarter Balletts nach Stuttgart. Hier wird er zum gefeierten Publikumsliebling. 2006 nimmt Gauthier in der Rolle des Mercutio in John Crankos „Romeo und Julia“ Abschied vom Stuttgarter Ballett. 2007 gründet er im Theaterhaus Stuttgart seine eigene Kompanie – Gauthier Dance. Nationale und internationale Auszeichnungen markieren den Erfolgsweg der Gauthier Dance Company.