Spitzenkandidaten der Landtagswahl Kretschmann wehrt sich bei Podiumsdiskussion gegen heftige Angriffe

Wirtschaft soll sich schnell erholen

Überlegungen aus der Wirtschaft, gewisse Opferzahlen in Kauf zu nehmen, erteilte er eine klare Absage: „Das Recht auf Unversehrtheit von Leib und Leben steht ganz oben. Davon weichen wir nicht ab.“ Man rechne damit, dass sich die Wirtschaft schnell erhole. „Wir werden das Füllhorn aber nicht endlos ausschütten.“ Kostenlose Kitas etwa seien nicht möglich.

Eisenmann kündigte weitere Investitionen in die Digitalisierung der Schulen an und nahm die Regierung in Schutz. Da war sie sich mit Kretschmann einig. Der betonte: „Wir haben das Land vorangebracht.“