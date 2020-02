Treffpunkt Ausbildung in Marbach Nur wer den Nagel trifft, kriegt einen Ballon

Der Stand der Polizei war auch am Freitag einer derjenigen, vor dem sich die längsten Schlangen bildeten. „Bei uns sind in diesem Jahr dank der Einstellungsoffensive in Baden-Württemberg 1600 Stellen zu besetzen“, sagt Friedhelm Hummel, der Einstellungsberater am Polizeipräsidium Ludwigsburg.

Auch am Stand der Spedition EgeTrans herrscht reger Betrieb. Wie bei vielen anderen Firmen auch, beantwortet eine Auszubildende die Fragen der Schüler. „Azubis können einfach am authentischsten und auf Augenhöhe berichten“, begründet das Kathrin Wölper, die Ausbildungsleiterin. Etwa 15 Azubis bilde EgeTrans jedes Jahr aus, bisher habe es nie Probleme gegeben, alle Ausbildungsplätze zu besetzen. Die Firma wirbt beim Treffpunkt Ausbildung auch für ihren Tag der Ausbildung am 28. Februar. „Da stellen Azubis ihre Jobs vor und die Interessenten bekommen eine Betriebsführung“, erklärt Kathrin Wölper.

Ein Neuling bei der SSM-Veranstaltung ist die Firma Roger Mauser Stahl- und Metallbau aus Affalterbach. Die Firma bietet zwei bis drei Ausbildungsplätze pro Jahr für Metallbauer in Fachrichtung Konstruktionsmechanik an und arbeitet deshalb eng mit Schulen zusammen. „Ein Schüler hat hier ein Praktikum bei uns vereinbart“, freut er sich über die gute Resonanz beim Treffpunkt Ausbildung.

Bei der Firma Töpfer Bedachungen aus Marbach müssen die Schüler einen acht Zentimeter langen Dachdeckernagel gerade in einen Baumstumpf schlagen. „Nägel und Schrauben sind bei uns wichtige Arbeitsmittel“, sagt Sven Kaltenbach, der sich in der Firma um Azubis kümmert. Bei vielen knickt der Nagel ab, manche treffen ihn nicht einmal. Kaltenbach motiviert zu einem neuen Versuch: „Probier es noch mal, dann gibt’s auch einen Luftballon“, sagt er mehrfach.