Treffen in Königswinter Ministerpräsidenten beraten über Ende der Corona-Notlage

Das sind die aktuellen Zahlen

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen unterdessen weiter an: Binnen eines Tages wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag 16 077 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 12 382 gelegen. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 2,34 (Dienstag 2,13) an. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 85,6 (Vortag: 80,4, Vorwoche: 67,0). Deutschlandweit wurden 67 weitere Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 72).

Zwei Drittel der Gesamtbevölkerung (66 Prozent) sind nach RKI-Angaben inzwischen vollständig gegen Corona geimpft - das sind knapp 54,9 Millionen Menschen. Pro Tag werden momentan im Schnitt rund 125 400 Impfungen verabreicht. Von allen Erwachsenen sind 76,6 Prozent vollständig geimpft, bei den Über-60-Jährigen liegt die Quote bei 84,9 Prozent und bei 12- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen bei 39,4 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 1,43 Millionen Menschen bekommen. Täglich werden momentan im Schnitt rund 38 500 Auffrischungsimpfungen verabreicht.

Das RKI geht allerdings davon aus, dass unter Erwachsenen vermutlich mehr Menschen geimpft sind, als die Daten nahelegen. So hieß es in einem Bericht Anfang Oktober, dass die Quote bei einmal und vollständig Geimpften ab 18 Jahren bis zu fünf Prozentpunkte höher sein dürfte.