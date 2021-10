Treffen in Istanbul Was Erdogan Merkel zum Abschied empfiehlt

So sprach Merkel Erdogan auf die inhaftierten Bundesbürger in der Türkei an. Einige Fälle habe man im Laufe der Zeit durch Gespräche lösen können, sagte Merkel, auch wenn immer wieder neue dazu kämen. Wenige Tage vor ihrem Besuch war ein weiterer Deutscher von einem türkischen Gericht wegen Äußerungen in sozialen Medien zu einer Haftstrafe verurteilt worden. „Alles in allem würde ich sagen, die Gespräche haben sich ausgezahlt“, sagte die Kanzlerin.