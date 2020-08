Treffen im Kanzleramt Liest Thunberg Merkel die Klimaschutz-Leviten?

Der Anlass des Gesprächs sei der offene Brief, den Thunberg, sie und andere an Merkel und die Staats- und Regierungschefs der EU geschrieben hätten, erklärte Neubauer der dpa vor dem Treffen. Die Forderungen in diesem Brief wollten sie nun mit Merkel besprechen. "Ich erwarte einen konstruktiven Austausch", sagte sie diplomatisch. "Welche konkreten Ergebnisse wir dann mitnehmen, werden wir dann danach sehen müssen, schätze ich." Europa stecke in mehreren Krisen zugleich und bisher zeichne sich nicht ab, wie der Kontinent das Pariser Klimaabkommen einhalten könne, mit dem die Erderwärmung auf unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad begrenzt werden soll.

