Traurige Bilanz wegen Corona Rückschlag für Marbacher Bücherei

Dass die Zusammenarbeit mit den ganz jungen und künftigen Lesern nicht versandet, ist auch den Räten ein großes Anliegen. Sebastian Engelmann von den Grünen fragte, ob man nicht vielleicht schon bald Kindergartenkinder ins Haus holen könne. Denn die seien coronabedingt ohnehin in feste Gruppen aufgeteilt und durchgetestet. Sprich: Das Infektionsrisiko müsste hier doch arg überschaubar sein. „Ich denke auch, dass das kurzfristig machbar sein müsste“, erwiderte Kunz. Heike Breitenbücher von der CDU hatte derweil eher die Schüler auf dem Schirm und regte an, eventuell mit digitalen Formaten auf die Jungs und Mädchen zuzugehen. Es böte sich ja geradezu an, im virtuellen Raum die Möglichkeiten aufzuzeigen, die hinter der Onleihe stecken, meinte Breitenbücher. Noch sei nichts in der Richtung angestoßen worden, man werde aber auf Lehrer und Erzieherinnen zugehen, um den Bedarf auszuloten, sagte Franziska Kunz, die von allen Fraktionen ein dickes Dankeschön an das Büchereiteam für den Einsatz und Ideenreichtum in der Krisenzeit mit in die Einrichtung nehmen konnte.