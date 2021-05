Regelung bei Bestattung Trauerspiel um Zahl von Trauergästen

Erhöhter Aufwand auch für Bestatter

Angesprochen auf die Lage, wird Rainer Allmendinger vom gleichnamigen Bestattungsunternehmen in Pleidelsheim deutlich. „Es ist eine Katastrophe. Diese Regelung geht gar nicht.“ Er macht zudem die Erfahrung, dass vieles schwammig ist. „Die Gemeinden handhaben das ja auch unterschiedlich.“ In jeder Kommune muss er sich rückversichern, wie die Vorgaben sind. Und: Es stelle sich die Frage, was passiere, wenn sich etwa ein evangelisches Kirchenmitglied von einem katholischen Pfarrer beerdigen lassen möchte. „Heutzutage ist ja alles möglich.“ Und sowieso: „Glaube hängt ja nicht immer mit der Kirchenzugehörigkeit zusammen.“ Auch bei Bestattungen Fink in Marbach spricht man von einer „unguten Sache“. Was passiere etwa, wenn ein evangelisches Kirchenmitglied von einem freien Redner bestattet werden möchte? Und Armin Smola von den Bestattungen am Rathaus in Marbach zählt die Regel als ein Beispiel dafür auf, was zurzeit für Frust sorge. „Wie soll der Normalbürger das verstehen?“