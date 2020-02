Schweigeminute und Trauerflor Fußball-Ligen gedenken der Anschlagsopfer von Hanau

Vor den Europa-League-Partien von Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg am Abend soll ebenfalls der Opfer gedacht werden. Dies geschehe auch "als klares Zeichen gegen jegliche Form von Rassismus und Extremismus", teilte die Eintracht vor dem Spiel gegen RB Salzburg mit. Frankfurt/Main und Hanau trennen nur knapp 30 Kilometer. Der Fall sorge "für Trauer und Entsetzen im gesamten Bundesgebiet und speziell in der Rhein-Main-Region", so der Bundesligist.

Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler, der in Hanau geboren wurde, nahm die Nachricht mit "mit Entsetzen und Bestürzung" auf. "Die Betroffenheit ist groß. Mein Mitgefühl gilt den Familien und den Angehörigen der Opfer", sagte der Weltmeister von 1990. "Alles deutet darauf hin, dass es eine rassistische Tat war. Meiner Meinung nach ist es immer wichtig, bei diesem Thema Flagge zu zeigen. Hass, Gewalt und Rassismus haben in unserer Mitte keinen Platz."

Hansi Flick, Trainer des FC Bayern, äußerte sich am Tag vor dem Münchner Heimspiel gegen den SC Paderborn. "Rassismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wir müssen gucken, dass wir uns möglichst alle dagegen stemmen", sagte er. Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig, am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur in London siegreich, betonte, für "eine weltoffene, tolerante und friedliche Gesellschaft" zu stehen. "Dafür treten wir weiter tagtäglich ein."

Auch Vizemeister Borussia Dortmund trauerte um die Opfer. "Die Taten in Halle und jetzt in Hanau sind schrecklich. Die deutsche Gesellschaft muss alles dafür tun, um Rassismus und Antisemitismus klar zu bekämpfen. Wir werden unseren Teil beitragen", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.