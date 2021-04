Trauerfeier in der St. George’s Chapel Großbritannien nimmt Abschied von Prinz Philip

London - Mit einer landesweiten Schweigeminute hat Großbritannien Abschied von Prinz Philip genommen. An Bahnhöfen, in Geschäften und bei Sportveranstaltungen hielten die Menschen am Samstag schweigend inne, als der Sarg mit den sterblichen Überresten des Ehemannes von Königin Elizabeth II. an der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor ankam. Anschließend verabschiedeten sich die Queen und die Familie bei einer Trauerfeier im engsten Kreis von dem vor einer Woche im Alter von 99 Jahren verstorbenen Prinzgemahl.