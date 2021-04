Trauerfeier für Prinz Philip Harry kommt – Meghan wurde von Teilnahme abgeraten

London/Windsor - Die Trauerfeier für Prinz Philip soll am kommenden Samstag (17. April) in Windsor stattfinden. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Der Mann von Queen Elizabeth II. (94) war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Prinz Harry (36) werde dazu aus den USA anreisen, sagte ein Palastsprecher am Samstag. Seiner schwangeren Frau Herzogin (39) sei jedoch von ihrem Arzt von der Reise abgeraten worden.