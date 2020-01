Trauer in Marbach Abschied von der Blumenfrau

Die Marbacher müssen endgültig Abschied nehmen von ihrer „Blumenfrau“: Renate Radke ist am 26. Dezember verstorben. Radke hat 46 Jahre lang während des Wochenmarkts in der Nähe des Torturms ihre Blumen verkauft. Sie war damit für viele Menschen wohl eines der prägenden Gesichter in der Marbacher Altstadt. Die Beisetzung findet am Freitag statt.