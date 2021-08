Trauer im Netz Reaktionen auf Martin Perscheids Tod

Lachen über sich selbst

So etwas hat Perscheids Kollege Ralph Ruthe, Jahrgang 1972, nicht parat. Aber seine karge Reaktion nebst dem Posten eines Perscheid-Gags trifft das Empfinden vieler Fans, die von der Krebserkrankung des Künstlers nichts wussten: „Der Cartoonist Martin Perscheid ist viel zu früh, im Alter von 55 Jahren, verstorben. Das ist einfach nur unendlich traurig und mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Deshalb poste ich diesen Cartoon, den er vor fünf Jahren gezeichnet hat und an dem man sieht, dass Martin vor allem die große Qualität hatte, über sich selbst lachen zu können. Etwas, was ich an Menschen sehr schätze. Mach’s gut, Kollege!“