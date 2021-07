Trauer Flutkatastophe: Norwegischer König spricht Beileid aus

In einer an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerichteten Mitteilung zeigte sich der 84-jährige Monarch "betrübt" über die Überschwemmungen. Er fügte hinzu: "Bitte übermitteln Sie mein Beileid an diejenigen, die von dieser fürchterlichen Naturkatastrophe in Trauer gestürzt wurden oder anderweitig davon betroffen sind". Eine gleichlautende Mitteilung übermittelte er auch an den belgischen König Philippe.