Trash-TV-Formate im Sommer Diese Sendungen sind zu sehen – oder wurden gestrichen

Die Bachelorette

20 Kandidaten buhlen um eine Frau: Dieses Konzept funktioniert seit nunmehr neun Staffeln. Die neueste wird am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein. Sharon Battiste wird in die Fußstapfen ihrer zurückhaltenden Vorgängerin Maxime Herbord treten. Die aus der Realitysoap „Köln 50667“ bekannte Battiste versprach im Vorfeld „ein bisschen Bumms in die Bude“ zu bringen. Sie habe Lust „richtig heftig zu knutschen.“