Transplantation Schweineherz schlägt seit einem Monat in Männerbrust

Schon seit den 1980er Jahren wird die Xenotransplantation - also die Übertragung von unter anderem tierischen Organen auf den Menschen - erforscht. Schweine sind dabei als Spender besonders geeignet, weil ihr Stoffwechsel dem von Menschen ähnelt. In den USA hatte in den 1980er Jahren ein Arzt einem todgeweihten Neugeborenen mit funktionsunfähigem Herz ein Pavianherz eingesetzt. Das Mädchen überlebte aber nur wenige Wochen. In Deutschland liegt der Überlebensrekord für einen Pavian mit Schweineherz Wissenschaftler Denner zufolge bei 195 Tagen.

Schweineherzen besser als menschliche?

Das Schwein für die Transplantation in Baltimore wurde von einer US-Firma gezüchtet. Die streng abgeriegelten und überwachten Ställe beherbergen heute nur einige wenige Schweine. Wenn aber weitere Fortschritte gemacht werden, könnte der Bedarf in den kommenden Jahren und Jahrzehnten stark ansteigen. Schließlich könnten auch andere Organe wie Nieren sowie Inselzellen, die Insulin produzieren, für Transplantationen genutzt werden.

Organe, die in Schweinen gezüchtet werden: Für die Einen hört sich das nach Science Fiction in der Gegenwart an. Andere empfinden es als anstößig, vielleicht sogar ekelerregend. Doch in dem Durchbruch liegt auch eine Chance, die für viele überwiegt: Die Möglichkeit, jedem Schwerkranken ein neues, gesundes und junges Organ zur Verfügung zu stellen. Dann könnten die Patienten ein Schweineherz bekommen, "die weit hinten auf der Warteliste stehen und nie eine Chance hätten, ein menschliches Organ zu bekommen", so Denner. Und das Schweineherz habe auch einen großen Vorteil, denn es sei virologisch bestens untersucht - und unter anderem garantiert frei von HIV, dem Tollwutvirus und anderen Erregern. "Wenn die Technologie weiterentwickelt ist, könnte es sogar sein, dass es sogar besser ist, ein Schweineherz zu bekommen als ein Menschenherz", erklärt Denner. Die Grundlage für ähnliche Operationen wie in den USA sei auch in Deutschland geschaffen. Wann es aber zu einer ersten Transplantation kommen könnte, ist noch unklar.

Wie lange David Bennett leben wird, ist ebenfalls nicht abzusehen. Allerdings sollte man nicht erwarten, dass der schwerkranke Amerikaner jemals wieder einen normalen Alltag erleben kann. Nach Angaben seiner Ärzte macht er momentan Physiotherapie, um zumindest wieder auf die Beine zu kommen. Noch ist ans Gehen aber nicht zu denken. Doch sicher wäre dies ein weiterer Meilenstein, wenn nicht ein kleines Wunder.