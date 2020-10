Transfers beim VfB Stuttgart Zahlen, Daten und Fakten – die Bilanz von Sven Mislintat

Diese Personalbewegungen kosteten den VfB unter Mislintats Leitung 32,85 Millionen Euro. Eingenommen wurden dabei 84,99 Millionen Euro. Die Pavard-Millionen sind hier mit eingerechnet, ein Transfer, der in die erste Mislintat-Transferphase im Sommer 2019 fällt, aber schon ohne dessen Zutun abgeschlossen war. Die Bilanz aus VfB-Sicht ist also finanziell sehr positiv – unterm Strich steht ein sattes Plus von 52,14 Millionen Euro.