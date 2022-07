Transfermarkt Zu Guardiola: Keeper Ortega wechselt nach Manchester

Ortega wird zwar voraussichtlich die Nummer zwei hinter dem brasilianischen Fußball-Nationaltorhüter Ederson, darf wegen der Vielzahl der Pflichtspiele in England und der dortigen Kultur, in Pokalspielen oft auf den Ersatztorhüter zu setzen, aber auf einige Einsätze hoffen. "Ich glaube, dass ich bei City eine bedeutendere Rolle spielen kann als viele Leute es mir zutrauen", sagte Ortega: "Meine Entwicklung ist ganz sicher noch nicht am Ende."