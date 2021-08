Transfermarkt Luca Mack verlässt den VfB Stuttgart

Luca Mack, geboren in Bietigheim-Bissingen, war bereits mit zwölf Jahren vom FV Löchgau zum VfB gekommen und führte 2019 die U 19 als Kapitän zum Pokalsieg und zur deutschen Vizemeisterschaft. Anschließend unterschrieb der Defensivallrounder seinen ersten Profivertrag. Über jeweils einen Kurzeinsatz in der zweiten Liga und der Bundesliga kam er in der Folgezeit jedoch nicht hinaus. Zuletzt war Mack im VfB-Trainingslager in Tirol dabei, spielte in den Planungen von Trainer Pellegrino Matarazzo aber trotz der aktuellen Personalprobleme keine Rolle.