Transfermarkt Hertha gibt kräftig aus - Ausrufezeichen der Bayern-Gegner

Der BVB gab am Donnerstag wie erwartet den zuletzt kaum mehr berücksichtigten Paco Alcácer an den FC Villarreal ab. Über die Ablösezahlung machte Dortmund zwar zunächst keine Angaben, im Gespräch waren aber rund 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der Verkaufserlös könnte der Borussia weiteren finanziellen Spielraum für die geplante Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can eröffnen.

Gladbachs Kapitän Lars Stindl scherzte angesichts der Aktivitäten der Tabellenrivalen im "Kicker": "Wir in Gladbach haben im Sommer einfach einen herausragenden Job gemacht und benötigen keine Nachkäufe." Doch der Angreifer weiß, dass die neu verpflichteten Spieler in der Rückserie einen großen Wettbewerbsvorteil darstellen können. "Was Dortmund und Leipzig jetzt im Winter investieren konnten, ist eine Hausnummer, die in Gladbach den Rahmen sprengen würde. Es ändert aber nichts daran, dass wir uns mit diesen Vereinen messen wollen", sagte Stindl.

An den Top-Clubs der Bundesliga will sich auch Bayer Leverkusen, das im Winter Argentiniens Mittelfeldspieler Exequiel Palacios für 14 Millionen Euro verpflichtet hat, orientieren. Sportdirektor Simon Rolfes fiebert der Schließung des Fensters schon ein wenig entgegen. "Klar, das ist immer eine bisschen hektischere Zeit. Am Freitagabend wird es dann ruhiger", sagte Rolfes der Deutschen Presse-Agentur. "Es kann natürlich sein, dass Sachen bis zum Ende dauern. Es hängt ja ein bisschen was dran an Transfers, vielleicht entsteht deswegen Hektik, aber keine Planlosigkeit."