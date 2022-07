Transfermarkt Freude bei Lewandowski nach Barça-Ankunft: "Neues Kapitel"

Spanischen Medien zufolge war der polnische Fußball-Nationalstürmer bereits am Sonntag in Miami angekommen, wo sich sein neues Team derzeit auf US-Tour befindet. Demnach soll Lewandowski am heutigen Montag den Medizincheck absolvieren und vorgestellt werden. Ein Debüt schon im Test gegen Inter Miami am Mittwoch soll aber eher unwahrscheinlich sein. "Ich genieße es, hier zu sein", sagte der Torjäger, der von Barça-Präsident Joan Laporta per Handschlag begrüßt wurde und am Strand für die Kameras posierte. "Die letzten Tage waren sehr lang, aber jetzt ist der Deal geschafft, und ich kann mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben, eine neue Herausforderung konzentrieren."