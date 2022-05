Transfer Lewandowski über Wechsel: "Hängt von vielen Faktoren ab"

"Ehrlich, das hängt von vielen Faktoren ab und nicht nur davon, wie gerne ich das möchte, sondern wichtig ist auch, was sich ereignet", antwortete der 33-Jährige am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco beim polnischen TV-Sender Eleven Sports auf die Frage, wie gerne er Spieler der Katalanen wäre. Seine Situation sei klar, sagte der Pole weiter. "Also braucht man hier nicht weiter Mitleid zu erregen und mehr über dieses Thema zu reden."