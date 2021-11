Transaktion US-Spezialchemiekonzern Dupont richtet sich neu aus

Wilmington - Der US-Spezialchemiekonzern Dupont de Nemours will sein Geschäft neu ausrichten. Dupont werde den Spezialisten für Elektronikmaterialien Rogers Corporation für 5,2 Milliarden US-Dollar (4,5 Mrd Euro) übernehmen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Wilmington mit.