Trainingslager des VfB Stuttgart Clinton Mola ist wieder da

Kitzbühel - Die Leidenszeit war lange. Über ein Jahr liegt der letzte Einsatz von Clinton Mola zurück. Im Frühjahr 2020 war das, noch in der zweiten Liga. Seither plagte sich der Engländer mit Schmerzen herum. Probleme in der Hüfte, die sich später als Knorpelschaden herausstellten. Viel Zeit hat Mola seither bei Ärzten und in der Reha verbracht, doch nun ist der 20-Jährige wieder da.