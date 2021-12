Stuttgart - Trainingsauftakt beim VfB Stuttgart: Trainer Pellegrino Matarazzo bleibt wenig Zeit, um seine Truppe auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga einzustimmen. Nur eine Vorbereitungswoche, dann sollte der VfB auf Touren sein, denn mit dem Spiel beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am 8. Januar beginnt Teil zwei des Abstiegskampfs. Mittendrin im Training war auch eine Reihe von jungen Spielern, etwa die A-Junioren Alexis Tibidi, Thomas Kastanaras (beide Stürmer) und Raul Paula (Mittelfeld) mischten mit, sowie der lange verletzte Sasa Kalajdzic, der zuvor nur mit angezogener Handbremse trainiert hatte. Es fehlten Silas Katompa Mvumpa (unklares Corona-Testergebnis) sowie die positiv getesteten Konstantinos Mavropanos und Mateo Klimowicz. In unserer Bildergalerie gibt’s ein paar Einblicke in den VfB-Trainingsauftakt.