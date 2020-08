Trainingsauftakt beim VfB Stuttgart Alles Wissenswerte zum Start in die Vorbereitung

Die neuen Gesichter

Anders als in den Vorjahren war die Schar der Neuen überschaubar. Was zum Einen mit der Corona-Krise und der einhergehenden Flaute auf dem Transfermarkt zusammenhängt, zum anderen mit dem Vertrauen, das Sportdirektor Sven Mislintat in den Aufstiegskader setzt. So tauchten lediglich der für vier Millionen Euro von Hannover 96 verpflichtete Waldemar Anton sowie Konstantinos Mavropanos (von Arsenal London ausgeliehen) erstmals auf dem Trainingsplatz in Bad Cannstatt auf. Für Pascal Stenzel (fest vom SC Freiburg verpflichtet) und die frühere Hoffenheim-Leihgabe Gregor Kobel war das Schlienz-Stadion vertrautes Terrain. Erik Thommy und Ailton kehrten an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Während die Zukunft des Ex-Düsseldorfers wohl beim VfB liegt (er bekommt die Nummer elf), wird der aus Aserbaidschan zurückgekehrte Brasilianer wohl nur für kurze Zeit Stuttgarter Luft schnuppern. Er kann sich einen neuen Verein suchen. Auch Luka Mack gilt als Kandidat für eine Ausleihe. Laut Mislintat könnte der mehr als 30 Mann starke Kader noch „etwas verschlankt“ werden.