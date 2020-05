Training trotz Corona Von Krise keine Spur bei Luke und Tiago

Die Liste ihrer Unterstützer ist groß. Die Schule liefert ihnen elektronisch Lernhilfen und Hausaufgaben nach Hause und hat auch mal Verständnis, wenn durchs Training keine Zeit mehr für Hausaufgaben blieb, erklärt Luke. Bei Tiago würde vom Verein noch ergänzend gefördert und unterstützt werden, wenn es einmal schulisch nicht so laufen sollte. Das war bisher noch nie notwendig. Und dann die Eltern: Luke’s Mutter fährt ihn dreimal in der Woche zum Training nach Degerloch auf die Waldau, fast eine Stunde einfach für jede Fahrt. Tiago müssen die Eltern nur bis Ilsfeld bringen. Dort steigt er in den vom Verein organisierten Shuttlebus nach Zuzenhausen, doch das täglich. Meist sind die beiden erst wieder kurz vor neun Uhr am Abend zuhause.