Training beim VfB Stuttgart Maxime Awoudja steigert den Umfang

Stuttgart - Der VfB Stuttgart befindet sich in der Vorbereitung auf das Spiel beim SV Werder Bremen. Das Duell mit den Bremern steht am zehnten Bundesliga-Spieltag an, der am kommenden Wochenende auf dem Spielplan steht. Die Begegnung der beiden Mannschaften, die mit vier Unentschieden und einer Niederlage in den letzten fünf Spielen exakt dieselbe Bilanz aufweisen, steigt an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker).