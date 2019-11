Training beim VfB Stuttgart Belohnung für vier Talente

Stuttgart - Gleich vier Talente waren an diesem Mittwoch beim Start in die Trainingswoche beim VfB Stuttgart mit den Profis unterwegs – ein Bild, an das man sich gewöhnen sollte. Laut dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger sollen künftig regelmäßig Talente am Wochenanfang in den Profikader rücken – quasi als Belohnung für am Wochenende zuvor gezeigte, gute Leistungen. Insofern dürfen sich aktuell Nick Bätzner, Nikos Zografakis und Florian Kleinhansl als Gewinner fühlen – gemeinsam mit Lilian Egloff.