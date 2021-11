Training beim VfB Stuttgart Aufgalopp ohne drei Stammkräfte

Stuttgart - Nach dem freien Montag stand am Dienstnachmittag die erste Trainingseinheit in dieser Woche für die Profis des VfB Stuttgart an - Chefcoach Pellegrino Matarazzo startete die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag mit verschiedenen Spielformen. Auch die Torabschlüsse kamen nicht zu kurz.