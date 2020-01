Trainerwechsel bei der HABO SG Kornelia Baboi kehrt ins Bottwartal zurück

Baboi coachte den damaligen Drittligisten TV Großbottwar

Kornelia Baboi hatte nach ihrer Zeit beim TV Großbottwar zunächst ein Jahr Trainerpause eingelegt und war dann für viele überraschend zum TV Tamm gegangen, mit dem sie derzeit in der Bezirksklasse spielt, ein Jahr war man auch in der Bezirksliga. Doch aus ihrer Sicht ist es „auch mal gut, wenn man als Trainer in unteren Ligen aktiv ist. Jede Erfahrung ist gut, ich habe auch in Tamm viel gelernt.“ Doch im Sommer wird sie dort nach dann vier Jahren ihren Hut nehmen. „Diese Entscheidung hatte ich dem Verein bereits frühzeitig mitgeteilt“, stellt sie klar, dass nicht der Wechsel ins Bottwartal der Grund für den Abschied ist. „Ich war mir zunächst nicht einmal darüber klar, ob ich direkt wieder etwas Neues anfangen möchte oder erst mal eine Pause mache“, sagt Baboi. Es seien zwar bereits Ende des vergangenen Jahres mehrere Anfragen bei ihr eingegangen, darunter auch die von der HABO, „aber ich habe mir das zunächst nur alles angehört. Ich wollte erst einmal in Urlaub gehen und mir meine Gedanken machen.“

Entschluss reift über den Jahreswechsel

Über den Jahreswechsel sei dann der Entschluss gereift, ins Bottwartal zurückzukehren. „Dass ich das Umfeld und viele Leute sowie ein paar Spielerinnen bereits kenne, hat bei der Entscheidung sicher eine Rolle gespielt“, sagt Baboi. Zu den Zielen und Perspektiven mit der HABO kann sie noch nicht viel sagen: „Ich muss das Team erst kennenlernen. Aber es ist klar, dass man sich als Trainer immer verbessern und etwas aufbauen möchte.“