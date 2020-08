Trainerteam des VfB Stuttgart Mehr Manpower für mehr Entwicklung

Stuttgart - Insgesamt 33 Spieler hat der VfB Stuttgart aktuell in seinem Profikader, 19 davon sind 24 Jahre oder jünger. Das Durchschnittsalter beträgt gerade einmal 23,45 Jahre. Viele Spieler also, die noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung sind, die es noch zu formen gilt. Diesem Umstand trägt der VfB mit einem deutlich vergrößerten Funktionsteam Rechnung.