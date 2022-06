Trainerteam des VfB Stuttgart Ein „Bessermacher“ für den Trainerstab

So wird zukünftig Nate Weiss für den Bereich Individualisierung verantwortlich sein, der bisher in der Akademie mit den Talenten aus U17, U19 und U21 gearbeitet hat. Als sogenannter „Bessermacher“ arbeitete er mit den Talenten, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Dabei geht es um kleinste Details, die aber große Wirkung entfalten können, etwa die Fußhaltung bei Ballannahme oder Schuss, Dribblingverhalten und vieles mehr.

Der Spielerentwickler aus den USA ist seit Sommer 2021 beim VfB, hat sich einen guten Ruf erworben und rückt nun noch näher an das Team von Matarazzo heran. Weiss hat bereits in der Vorsaison immer wieder Technik-basierte Trainingsinhalte beim Profitraining beigesteuert, was nun noch intensiviert werden soll. Der Individualtrainer wird aber auch weiterhin in der Akademie tätig sein. Weitere, durch Perchtolds Wechsel freigewordene Teilbereiche des Trainings soll künftig auch Co-Trainer Michael Kammermeyer mit übernehmen.

Da man grundsätzlich dem Branchentrend der Spezialisierung und Individualisierung in der täglichen Trainingsarbeit gerecht werden will, soll der Trainerstab noch weiter wachsen. Weitere, externe Zugänge sind geplant und werden möglicherweise bereits zum Trainingsbeginn am 25./26. Juni ihre Arbeit aufnehmen.