Trainerentlassung bei der SG Sonnenhof Großaspach Kommentar: „Schlechte Figur“

Doch dann kam das 0:6 gegen Würzburg. Die höchste Drittliga-Niederlage derSG-Geschichte, sportlich ein Desaster. Die Partie habe „das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer nachhaltig gestört“, meint der Verein. Ein Satz, der im Fußball so oder so ähnlich schon dermaßen oft gefallen ist, dass man mit den entsprechenden Zeitungsschnipseln ganze Paläste tapezieren könnte. Und obwohl man ja weiß, dass zu einem gestörten Verhältnis in der Regel beide Seiten gehören, muss nahezu immer der Trainer die Konsequenzen tragen – so auch in diesem Fall.