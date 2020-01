Trainerabgang beim SKV Oberstenfeld Mit dem Saisonende ist Schluss

„Der Zeitpunkt für diesen Entschluss ist der richtige“, ist Michael Walter auf Nachfrage überzeugt. Schließlich funktioniere beim Tabellenachten jetzt vieles, wie man sich das vorstelle. „Das sollte man auch so belassen und nicht warten, bis es irgendwann nicht mehr passt.“ Zumal fünf Jahre eine lange Zeit seien. Manche ­Spieler sind sogar in all diesen Jahren mit dabei gewesen. „Irgendwann nutzt sich das auch ab, und ihnen tut ein neuer ­Trainer vielleicht mal gut. Ich denke, die Entscheidung zu gehen, hat für beide ­Seiten etwas Gutes“, so Walter.