Trainer von RB Leipzig Die Karriere des Domenico Tedesco

Für Sentimentalitäten ist in der Mercedes-Benz-Arena jedoch kein Platz, für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte. Der VfB kämpft gegen den Abstieg, und die Leipziger wollen wieder in die Champions League. Doch in unserer Bildergalerie erinnern wir an die Anfänge von Tedescos Trainerkarriere – aber nicht nur.