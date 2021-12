Trainer des VfB Stuttgart Zwei Jahre Pellegrino Matarazzo in Bildern

Zur Einordnung: Der letzte, den es länger als zwei volle Jahre in Bad Cannstatt hielt, hieß Bruno Labbadia (2010 bis 2013). Zwischen ihm und Matarazzo versuchten 13 unterschiedliche Übungsleiter ihr Glück – mit mehr oder weniger Erfolg. In der Bundesligageschichte des Traditionsclubs gab es überhaupt nur zehn Trainer mit einer längeren Verweildauer. Bis 2024 läuft der Vertrag des 44-Jährigen noch. Auch wenn es sportlich in der Hinrunde nicht besonders gut lief, sitzt der US-Amerikaner beim VfB fest im Sattel.