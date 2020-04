Trainer des VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo und das Warten auf den Tag X

Alles für den Tag X, den auch Matarazzo herbeisehnt – den nächsten Spieltag, der zwangsläufig in leeren Stadien ablaufen wird, sofern er kommt. „Bei dem Thema, ob Spiele ohne Zuschauer vertretbar sind, geht es für mich auch darum, welche Stellung der Sport in der Gesellschaft hat. Der Fußball darf dabei keine Sonderrolle einnehmen, aber für viele Menschen ist er sehr wichtig. In dieser schwierigen Zeit wären die Spiele dann sicher eine positive Ablenkung – und würden auch einen Schritt zurück in den Alltag bedeuten“, sagt Matarazzo.

Sein Vater, zum Beispiel, erzählt der Italoamerikaner, würde sich über Fußball im Fernsehen freuen, auch viele seiner Freunde. Sie suchen nach positiven Ansätzen – gerade in den USA und in Italien, wo das Coronavirus wütet und ein Teil von Matarazzos Familie lebt, weshalb der Sohn eines Auswanderers immer wieder sorgenvoll dorthin hinblickt. So darf einer der Brüder gerade nicht aus seiner kleinen Wohnung in New York heraus.

Doch es gehört zu Matarazzos Naturell, die Situationen so anzunehmen, wie sie kommen, und das Beste daraus zu machen. Plötzlich muss er jedoch etwas beherrschen, was vor ihm in der langen Liste der VfB-Trainer bisher noch keiner beherrschen musste: Matarazzo soll ja nicht nur wie einst Jürgen Sundermann und später Hannes Wolf wieder in die Bundesliga aufsteigen, er muss beim Tabellenzweiten in der eigentlich entscheidenden Saisonphase eine Trainingssteuerung hinbekommen, die von Ungewissheit bestimmt wird. Keiner weiß, wann es weitergeht.

„Das macht es im Moment schwierig“, sagt der Trainer, der weiß, dass sich diese sonderbare Zeit auf die Psyche der Spieler auswirken kann. Kommunikation und Kreativität sind deshalb in der täglichen Arbeit gefordert. Wie üblich will Matarazzo die Profis zwar fordern, aber mit Inhalten nicht überfordern. Zumal ihm langsam das aktuelle Videomaterial ausgeht. Denn in der ersten Phase der Corona-Pause berief Matarazzo immer wieder Videokonferenzen ein, um den Spielern Fehler aufzuzeigen und Lösungsmöglichkeiten zu vermitteln. Beim gebotenen Abstand vollzieht sich das jetzt direkt auf dem Platz oder in kurzen Einzelgesprächen.

Gut möglich also, dass die VfB-Akteure von dieser speziellen Übungsphase technisch und individualtaktisch profitieren. Äußerst detailverliebt sei der Coach in diesem Bereich, wie Holger Bad­stuber zuletzt bestätigt hat. Der Innenverteidiger verglich den Zweitliganovizen deshalb sogar mit dem großen Pep Guardiola. „Das schmeichelt einem natürlich. Aber Pep ist ein Welttrainer, der mit seinen Mannschaften 29 Titel gewonnen hat. Und ich arbeite fleißig daran, mit dem VfB meinen ersten zu gewinnen“, sagt Matarazzo. Neun Spieltage vor dem offiziellen Saisonende will der Stuttgarter Coach die Spieler deshalb auf den Punkt fit haben, wenn der Ball wieder im Stadion rollt.