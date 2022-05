Trainer des VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo – Aussage mit Überraschungseffekt

Mit Blick auf das wichtige Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) wäre es für viele Anhänger sogar eine Sensation, wenn der VfB beim FC Bayern punkten oder gar gewinnen würde. Zu schwach waren die Leistungen des Tabellen-16. in den Partien zuvor gegen den VfL Wolfsburg (1:1) und Hertha BSC (0:2), um beim Meister in München bestehen zu können. Dennoch glaubt Matarazzo an sein Team und sagte weiter: „Ich glaube, Bayern ist einfacher zu spielen als Hertha oder Wolfsburg was den Druck anbetrifft. Man fährt als Underdog hin, hat das Gefühl, nichts verlieren zu können.“