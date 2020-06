Trainer des VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo – auf der Suche nach Lockerheit

Doch nur ein halbes Jahr später weist Walter mittlerweile den besseren Punkteschnitt als sein Vorgänger auf: 1,7 der eine bei 18 Spielen (31 Punkte, fünf Niederlagen), 1,6 der andere bei 13 Spielen (21 Punkte, vier Niederlagen). Nach Sven Mislintats Rechnung ist beides zu wenig. Einen Punkteschnitt von zwei hat der Sportdirektor stets vorgegeben, um möglichst sicher aufsteigen zu können. Dennoch hat er den Vertrag mit Matarazzo vorzeitig um ein Jahr verlängert. Weil Mislintat überzeugt davon ist, dass sich die Mannschaft in guten Händen befindet.

Der Sportdirektor schätzt die saubere handwerkliche Arbeit des Trainers, sein Analysevermögen und seine Kommunikationsfähigkeit. Die Kritik am Zeitpunkt dieser Entscheidung ist jedoch seither nicht verstummt. Vielmehr nimmt das Rumoren zu, da es in drei wichtigen Beurteilungsbereichen keine sichtbaren Fortschritte gibt. Die Entwicklung der Mannschaft stagniert in weiten Teilen, die aktuelle Spielqualität lässt zu wünschen übrig und die Ergebnisse passen nicht.

Keine Witze in der Mannschaftssitzung

Der Druck auf Trainer und Team ist so vor den drei ausstehenden Ligaspielen und der möglichen Relegation immens gestiegen. Die Dimension der Aufgabe, so sehr sie auch reizen mag, ist nun deutlich spürbar. Ob sie dem sanften Riesen aus New Jersey über den Kopf wächst, ist nun eine spannende Frage. Matarazzo will der Herausforderung jedenfalls mit einem Schuss Lockerheit begegnen.

„Wir wollen wieder den Spaß am Fußballspielen finden“, sagt der Coach. Mit der Spielfreude soll auch der Mut zurückkehren, der den Stuttgartern in den vergangenen Begegnungen gefehlt hat. „Wir haben eine andere Form der Ansprache gewählt“, sagt Matarazzo. Wie diese aussah und sich anhörte, bleibt jedoch sein Betriebsgeheimnis. Nur so viel: Sie dauerte länger als sonst. Es wurden jedoch weder Witze erzählt noch Lieder gesungen.

Matarazzo bleibt ein Mann, der sich inhaltlich ausrichtet. Er sucht die stabilste Elf und Räume auf dem Feld, die einen Sieg ermöglichen. Dass er dies vor dem 32. Spieltag nach einer Derbypleite tun muss, macht die Sache nicht einfacher. Der Trainer, der sich seiner Wirkung bewusst ist und über Emotionskontrolle referieren kann, hat sich nach dem Auftritt im Wildparkstadion jedenfalls wieder gestrafft.

Klar, er war frustriert. Er wollte insgesamt jedoch keine zusätzliche Hektik von außen auf das Spielfeld transportieren. Nun geht es Matarazzo darum, ermutigende Signale an die Spieler auszusenden. „Man muss die Lockerheit selbst verkörpern“, sagt der Trainer. Ob dies reicht, um die bei nahezu jedem VfB-Profi fehlenden Prozentpunkte an Leistungsvermögen wieder herauszukitzeln, wird sich zeigen.