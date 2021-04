Chelsea-Trainer Thomas Tuchel „Jeder Tag beim VfB Stuttgart war ein Geschenk“

Stuttgart/Madrid - Vor dem Hinspiel im Halbfinale der Champions League an diesem Dienstagabend (21 Uhr) bei Real Madrid mit dem FC Chelsea hat sich Trainer Thomas Tuchel an seinen Anfänge in der Nachwuchsakademie des VfB Stuttgart zurück erinnert. „Ich bin so dankbar, dass es damals in Stuttgart so viele erfahrene Leute gegeben hat, die an mich geglaubt und mich unterstützt haben“, sagte der Chefcoach der Londoner auf der Pressekonferenz vor der Semifinal-Partie bei den Königlichen.