Trails im Wald von Großbottwar stören Räte wollen ein Zeichen gegen illegales Biken setzen

Großbottwar - Die Situation um das illegale Befahren und Anlegen von Waldtrails durch Mountainbiker im Bottwartal erhitzt die Gemüter – auch, weil während der Corona-Zeit deutlich mehr Menschen als sonst aufs Rad steigen. Auch in Großbottwar, wo es im Gegensatz zu Oberstenfeld und Beilstein keine offiziell angelegten Trails gibt, ist am Wunnenstein und Köchersberg immer wieder von solchen Beobachtungen die Rede. Die Stadt hielt sich mit Aussagen, wie damit umgegangen werden soll, bislang eher zurück. Bürgermeister Ralf Zimmermann wollte erst sehen, wie die Trails in den anderen Kommunen so ankommen. Viele Gemeinderatsmitglieder machten jetzt in der jüngsten Sitzung aber deutlich, was sie vom illegalen Fahren im Wald halten.