Trailer im Netz De Niro als chaotischer Produzent in Action-Komödie

Los Angeles - Als Produzent des Mafia-Dramas "The Irishman" war Robert De Niro (77) im Frühjahr für einen Oscar nominiert. In der Rolle eines chaotischen, völlig unfähigen Filmproduzenten kehrt der zweifache Oscar-Gewinner ("Wie ein wilder Stier", "Der Pate II") nun in die Kinos zurück.