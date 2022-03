Tragisches Unglück in Frankfurt Obdachloser nach Abladung in Sperrmüllwagen gestorben

Ein Obdachloser ist in Frankfurt am Main gestorben, nachdem er zuvor mit Sperrmüll verwechselt worden war. Der 30-Jährige habe im Bahnhofsviertel in der Moselstraße in eine Schaumstoffmatte gewickelt gelegen, teilten die Polizei und die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Die Sperrmüllabfuhr vor einer Woche habe die Matte mit einem Schalengreifer in das Müllauto geworfen. Erst daraufhin hätten die Mitarbeiter den offenbar bewusstlosen Mann entdeckt und ihn sofort in ein Krankenhaus bringen lassen. Dort sei er am Montag an seinen Verletzungen gestorben.