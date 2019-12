Tragischer Unfall in Steinheim Gericht bestraft Tötung eines Radfahrers

Marbach/Steinheim - Es ist ein sonniger Oktobertag um die Mittagszeit: Die Straßen sind trocken, als sich ein 61-Jähriger mit seinem Carbonrad von Steinheim aus in Richtung Höpfigheim aufmacht. Zur gleichen Zeit ist auf dieser Straße auch ein 24-Jähriger gemeinsam mit seinem Neffen im Auto in die gleiche Fahrtrichtung unterwegs. Die Begegnung endet für den Fahrradfahrer trotz Helm tödlich, der Autofahrer will seine Schuld nicht akzeptieren, und so landete der tragische Fall nun vor dem Strafgericht Marbach.