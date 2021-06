Tragischer Unfall in Beihingen Baggerfahrer verstorben

Freiberg-Beihingen - Ein 49-jährige Baggerfahrer, der am 14. Juni bei einem Arbeitsunfall in Beihingen lebensbedrohlich verletzt worden war, erlag am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg in einer gemeinsamen Erklärung mit.