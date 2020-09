Trafoturm in Steinheim Mit Größe wächst auch Kritik an Tinyhaus

Fussenegger machte allerdings auch keinen Hehl daraus, dass sich die Dimensionen des Anbaus verändert haben und es weiter in die Höhe gegangen ist. Darüber hinaus wurde aus der ursprünglich geplanten einfachen Stellfläche für Autos nun eine Doppelgarage. Ein Punkt, der von den Räte besonders kritisch gesehen wurde. „Da liegt immerhin ein Radweg“, konstatierte Michael Uhl von der SPD. Insofern entstünden möglicherweise Probleme bei der Zufahrt. Zumal der Radweg an dieser Stelle auch schmaler als in der Fortführung Richtung Marbacher Weg sei, wie Dagmar Roth von den Grünen anmerkte. „Das ist aber nicht nur ein Radweg, sondern auch ein Fußweg“, hob Horst Trautwein von der CDU hervor. Sprich: Die Zufahrt könnte gleich doppelt heikel sein. Winterhalter machte daraufhin klar, dass es sich bei dieser Konstellation um keinen Präzedenzfall handelt. Der gesamte Marbacher Weg, über den die Zufahrt zu dem Haus erfolgt, gelte als Radweg. Ähnlich sei die Situation in der Sommerhalde, wo die Trasse für die Pedaleure direkt an der Wohnbebauung vorbeiführe, sagt der Bürgermeister auf Nachfrage. Er erklärte zudem in der Sitzung, dass das Landratsamt diesen speziellen Umstand bei seiner Bewertung miteinfließen lasse.