Skisprung-Gala Die Favoriten der 70. Vierschanzentournee

Karl Geiger: Die Schanzenanlage am Schattenberg, wo am Mittwoch traditionell der erste Wettkampf der Tournee stattfindet, kennt Geiger wie wohl kaum ein anderer aktiver Springer. Der 28-Jährige kommt aus der Wintersport-Hochburg im Allgäu und wohnt auch dort. Geiger ist der in diesem Jahr konstanteste Springer im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher und tritt als Gesamtweltcupführender an. Der ruhige und ausgeglichene Athlet stellte bei der Generalprobe in Engelberg kurz vor Weihnachten erneut seine Klasse unter Beweis, als er Erster und Zweiter wurde. Er ist einer von zwei Top-Favoriten.