Traditionsturnier Deutschland Cup startet unter schwierigen Voraussetzungen

BEDEUTUNG: Gespielt werden sollte auf jeden Fall. "Die Tatsache, präsent zu sein, den Eishockeysport zu zeigen, die Nationalmannschaft zusammenkommen zu lassen, geht einfach vor. Natürlich haben wir einen finanziellen Schaden. Aber das biegen wir schon irgendwie hin", sagte DEB-Präsident Franz Reindl der Deutschen Presse-Agentur. Das Turnier soll eine Aufbruchstimmung in der Branche erzeugen. Seit dem Saison-Abbruch in der DEL vor acht Monaten wurde kein professionelles Eishockey mehr gespielt. Ob die Liga in diesem Winter doch noch einmal in eine Saison startet, soll sich am 19. November entscheiden.