Traditionelles Dreikönigsschießen Pulverdampf über Rielingshausen

„Etwa 200 Mitglieder hat der Rielingshäuser Schützenverein. Und Schade, dass sich so wenig aktive Schützinnen darunter befinden“, so der Sportleiter. Am Dreikönigstag werden zwar keine Unterschiede gemacht und alle werden gleich gewertet, aber ein höherer Frauenanteil würde auch unserem Verein grundsätzlich guttun. Zumal wir ein breites Spektrum an Disziplinen abdecken.“ So bietet der Verein neben den klassischen leistungsorientierten Disziplinen der Kleinkaliber- und Luftdruckwaffen, das Bogenschießen, Vorderladerschießen für Langwaffen, Revolver und Pistolen, sowie das Schießen großkalibriger Lang- und Kurzwaffen an. 42 Schützen hatten sich dieses Mal angemeldet. Darunter Mitglieder, aber auch Freunde und Verwandte. „Bei allem Kampfgeist der Schützen geht es doch in erster Linie heute um Geselligkeit und Spaß“, so Fauser, „deswegen gibt es bei uns heute einen Brunch, bei dem wirklich alle auf ihre Kosten kommen“.